У центрі Львова зніматимуть польський серіал. Частину вулиць перекриють

У центрі Львова з 7 серпня до 11 серпня проводитимуть зйомки польського кримінального серіалу за твором відомого письменника Марека Краєвського. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Впродовж цих днів у Львові працюватиме близько 90 осіб знімальної групи, акторів, каскадерів із Польщі.

Згідно із сюжетом, події серіалу відбуваються у 1939 році, саме тому ті вулиці Львова, на яких будуть відбуватись зйомки, адаптують до тих часів: знімуть рекламні майданчики, сучасні вивіски, перенесуть смітники. Додамо, що режисер стрічки – Борис Ланкош.

«Наш проєкт постав на підставі книжок Марека Краєвського. Всіх їх об’єднує кримінальний сюжет у 1939 році, тому ми змушені змінити багато сучасних речей в місті на історичні. Ми довго готуємось до зйомок, проводимо консультації з власниками всіх вивісок і речей, які замінюватимемо. Робимо все можливе, щоб якнайменше заважати мешканцям Львова», – зазначила Людмила Литвинова, координаторка зйомок у Львові.

Своєю чергою заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко зауважив, що організатори уклали всі угоди на офіційний демонтаж та їхнє повернення за свої кошти. Через те, що електротранспорт частково не курсуватиме, комунальному підприємству відшкодують всі збитки.

Під час зйомок на декількох локаціях міста відбуватиметься повне перекриття руху та обмеження паркування. У мешканців просять вибачення за тимчасові незручності.

«У період зйомок відбудуться зміни в схемі руху електротранспорту й автобусних маршрутів. Так, на вихідних, починаючи з 12.00 год суботи, буде змінено рух тролейбусів № 22, 29, і 30. Вони будуть закорочені до вул. Ангеловича – до пам’ятника Бандері. Також тролейбусний маршрут № 32, який курсує з Левандівки, буде закорочений до пл. Кропивницького. Автобусний маршрут № 33 змінить кінцеву зупинку – він курсуватиме до музею «Русалки Дністрової» на вул. Коперника, де є кінцева маршруту № 21. Автобусний маршрут № 38 буде закорочений до пл. Кропивницького. Натомість у понеділок, з 20.00 год, трамвайний маршрут № 2 буде їздити по вул. Вітовського – вул. І. Франка. Кінцеві без змін. А трамвайний маршрут № 1 курсуватиме через вул. Підвальну, по вул. Городоцькій, і до залізничного вокзалу», – розповів начальник управління транспорту ЛМР Орест Олеськів.

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