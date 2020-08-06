У дворику Ратуші розгорнуть блошиний ринок

Львівський блошиний ринок повертається з карантинної відпустки у новому форматі. Цієї неділі, 9 серпня, у внутрішньому дворику Ратуші відбудеться Ламповий Тлум&Крам: вінтаж, антикваріат, старовина. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

Упродовж дня львів’яни й гості міста зможуть придбати тут аксесуари, декор і предмети вжитку, книжки, платівки.

Організатори зробили акцент на вінтажних та антикварних речах. Учасниками Тлуму&Краму, зокрема, стануть колекціонери з Прикарпаття. Збирачі з десятирічним досвідом привезуть до Львова унікальні знахідки, які називають справжніми скарбами.

«Нова реальність диктує особливий формат. Цього разу буде мінімум одягу та вишиванок, які так люблять гості Tlum&Kram. Водночас скрині, посуд та куделі, килими, ліжники та навіть старовинні дитячі іграшки зможуть придбати всі охочі», — повідомила співзасновниця Tlum&Kram Дара Бурко.

В рамках заходу збиратимуть гроші на лікування львів’янина Юрія Рудзінського, який бореться з лейкемією.

Гості також матимуть змогу випити кави й послухати сет першого львівського вінілового ді-джея, засновника вініл-корту на Tlum&Kram і фестивалю «Sky High» Dj Buratino.

Ринок триватиме з 11:00 до 19:00. Вхід безкоштовний.

Наступний Tlum&Kram збирають 29 серпня у Парку культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького.