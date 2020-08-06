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Мешканці Львівщини шантажували чоловіків інтимними відео

Ольга Денисяка

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Троє мешканців Львівщини організували на Закарпатті злочинну схему та шантажували місцевих розповсюдженням інтимних відео за їхньої участі. У потерпілих вимагали сплатити 2000 доларів відкупу. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Запорізької області.

 

Працівники поліції Закарпаття отримали інформацію, що в обласному центрі «працює» група вимагачів, які шантажують місцевих мешканців та вимагають від них гроші. Виявилося, що до злочинної групи входили троє мешканців Львівщини: 29-річна жінка та двоє чоловіків.

«Жінка знайомилася з чоловіками, зваблювала їх, та коли справа доходила до інтиму, у розпалі процесу до помешкання вривалися спільники дівчини і починали знімати все на камеру. Після цього, чоловік, якого на гарячому впіймали, отримував пропозицію відкупитися. У випадку ж відмови від компромісного вирішення проблеми, зловмисники погрожували розповсюдити відео серед рідних жертви чи взагалі публічно, через соціальні мережі», – повідомляють у поліції.

У потерпілих вимагали сплатити 2000 доларів відкупу.

Членів угруповання затримали 5 серпня. Вимагачам інкримінують частину 2 статті 189 Кримінального кодексу України, тобто вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Всіх трьох фігурантів затримали в порядку статті 208 КПК та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За скоєне злочинцям загрожує позбавлення волі на термін до семи років.

Фото: Нацполіція Закарпаття 

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