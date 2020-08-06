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Latexfauna зіграє драйвовий концерт у Львові

Андрій Котенський

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Вже 1 вересня найтропічніший гурт Latexfauna зіграє у Львові концерт. Дійство відбуватиметься на території !FESTrepublic. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

Відвідувачі зможуть насолодитися невимушеною атмосферою із друзями під танцювальні хіти найхаризматичнішого інді-гурту країни: від «Серфера» і до «Косатки». Таким чином організатори заходу сподіваються розбавити карантинне життя львів’ян позитивом та драйвом.

«Ми можемо припустити, шо у більшості людей це літо пройшло не надто весело. Відсутність концертів цьому неабияк посприяло. Ми готові надати невідкладну концертну допомогу улюбленій Галичині, підвищити рівень серотоніну і ендорфіну», – повідомляють учасники гурту.

Кількість місць обмежена: Квитки можна придбати тут: gastroli.ua

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