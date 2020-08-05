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В Україні введуть ще одне обов’язкове щеплення для дітей

Наталя Дуляба

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Із 2022 року Україна запровадить обов’язкові щеплення для дітей проти пневмококової інфекції. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

 

В Україні розширюють календар обов’язкових щеплень. Із 2022 року до нього додадуть щеплення проти пневмококової інфекції.

Цю вакцину ще у червні Національна технічна група експертів з імунопрофілактики рекомендувала включити у календар щеплень. 31 липня відповідне рішення прийняв й оперативний штаб МОЗ із протидії вакцинокерованим інфекціям.

Як уточнив під час брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко протипневмококове щеплення дітям робитимуть тричі: два – у перший рік життя і ще одне – на другий.

Зазначимо, що пневмокок є збудником таких захворювань як пневмонія, бронхіт, гострий середній отит, бактеріємія, сепсис, менінгіт, парапневмонічна емпієма. Пневмококова інфекція передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом.

У всьому світі пневмококова інфекція є однією з основних причин смертності серед дітей до 5 років. Згідно з оцінками ВООЗ, щороку у світі реєструють 1,6 млн летальних випадків внаслідок пневмококових захворювань, близько 50% з них – серед дітей до 5 років.

Захиститись від такої інфекції можна лише за допомогою щеплення. При цьому вводити вакцину рекомендують не лише дітям, а й дорослим, зокрема людям похилого віку.

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