У Львові незаконно привласнили приміщення за 700 тисяч гривень

Львівська прокуратура вимагає повернути місту приміщення на вулиці Околичній,16, які держреєстратори незаконно передали у приватну власність. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Ідеться про нежитлові приміщення цокольного поверху однієї із багатоповерхівок Львова на вул.Околичній, 16, площею понад 107 кв м, вартістю понад 700 тис грн.

(Вулиця Околична,16)

Як з’ясували прокурори, спершу ці приміщення були у власності Міністерства оборони України та використовувались Квартирно-експлуатаційним відділом міста Львова, а вже у 2015 році – їх передали у власність громади Львова.

Надалі, державні реєстратори, за відсутності правових підстав, передали ці приміщення у приватну власність. Це при тому, що уповноваженими органами Львівської міської ради рішення про їх відчуження на користь третіх осіб не приймалось.

Відтак, у справу втрутилась Львівська місцева прокуратура №3, яка 29 липня цього року передала до суду позовні заяви та у судовому порядку вимагатиме повернення майна місту.

Зазначимо, що на цей час причетність до злочину держреєстраторів та інших осіб перевіряється у рамках кримінального провадження, зареєстрованого за ч.1 ст.358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України.

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Фото: Google