Роль «АТБ» у стабільності та розвитку наших західних областей

Як у розвинених країнах ЄС, рівень життя українського суспільства багато в чому залежить від проєктів та ініціатив, які фінансують бюджетним коштом. Це означає, що від бізнесу, який вчасно сплачує податки, залежить наш добробут і комфорт. Прикладом тому може стати успішна діяльність багаторічного лідера української роздрібної торгівлі – «АТБ».

Послуговуючись стратегією динамічного розвитку, компанія зуміла в нинішньому складному році побити рекорд за обсягом сплати податків і зборів. Тільки за шість місяців 2020-го корпорація «АТБ» перерахувала до бюджетів усіх рівнів, у тому числі й до скарбниці нашого міста Лева, 7,57 млрд грн. Згідно з інформацією з відкритих джерел це на 32,5% більше за показник аналогічного періоду минулого року.

«Цей рік, незважаючи на надзвичайно складні обставини, в яких опинився бізнес у результаті пандемії коронавірусу, корпорація «АТБ» проходить впевнено, залишаючись лідером ринку й одним із найбільших платників податків в Україні. Можу навести два приклади: – сума сплачених нами податків за пів року в три рази перевищує річний (!) бюджет таких міст, як Суми, Херсон, Черкаси, Тернопіль, Луцьк; – сплачені нами за перше півріччя податки в два рази перевищують суму державних інвестицій у будівництво нового аеропорту в Дніпрі. Коли нас запитують, що ми вкладаємо у поняття соціально відповідальний і патріотичний бізнес, для мене відповідь очевидна. Це не тільки благодійні проєкти, соціальні ініціативи, інвестиції, нові робочі місця. По-перше, це прозора та системна діяльність бізнесу в наших економічних реаліях. По-друге, ефективне використання зроблених бізнесом інвестицій органами центральної та місцевої влади», – повідомляє на своїй сторінці у Facebook Борис Марков, генеральний директор корпорації «АТБ».

Цікаво, що такі високі темпи зростання бюджетних платежів компанія демонструє вже декілька років поспіль. За підсумками 2019-го вона посіла перше місце в галузі у рейтингу 100 найбільших представників бізнесу за обсягом перерахованих платежів до бюджетів усіх рівнів. Корпорація «АТБ» є однією з найпрозоріших і найвідкритіших в Україні. Минулого року до бюджетів різних рівнів і спецфондів перераховано 12,6 млрд грн., що на 34% перевищило показники попереднього періоду.

Разом із тим «АТБ» безперебійно забезпечує майже чотири мільйони громадян якісними продуктами за доступними цінами. Непорушне правило: вартість товарів у 1137 супермаркетах торговельної мережі нижча за середньоринкову на 10–15%. Нагадаємо, що магазини лідера українського ритейлу сьогодні працюють у 293 населених пунктах 24 областей країни, включаючи й Львівську. Асортимент цих дискаунтерів перевищує 3,5 тис. найменувань. Це гарантовано свіжі продукти та якісні товари першої необхідності. Майже третину асортименту становить продукція власних торгових марок.

Під час національного карантину компанія запропонувала принципово новий для українського ринку ритейлу напрямок – в Україні з’явився перший продуктовий онлайн-магазин «АТБ» повного циклу. Весь процес від замовлення необхідних товарів до їхнього отримання займає менше однієї години. Крім того, почали працювати сервіси попереднього замовлення й адресної доставки продуктів. Це дозволило мільйонам громадян, серед яких і мешканці Галичини, не відчувати нестачі якісних продуктів мі при цьому економити власні кошти.

Компанія «АТБ» зуміла значно збільшити товарообіг і вже перерахувала 4,83 млрд грн. податків до державного бюджету, 1,62 млрд грн. – до місцевих бюджетів, а 1,12 млрд грн. до цільових фондів. Після реформи децентралізації чимала частина сплачених відповідальним бізнесом грошей залишається на місцях. Ці кошти спрямовують на боротьбу з пандемією, ремонт доріг, шкіл, лікарень, будівництво парків, мостів тощо. Крім того, вони йдуть на зарплати працівникам бюджетної сфери, пенсії, соціальні виплати, а також субсидії, які після підвищення комунальних тарифів стали справжнім порятунком для багатьох українських родин. Отже, кожна компанія, що працює відкрито та наповнює бюджет, дбає про гідний рівень нашого життя.

Зважаючи на те, що останніми роками «АТБ» активно розширює власну мережу саме у наших західних областях, можна бути впевненим, що й львівська влада отримає потужний фінансовий ресурс для розвитку регіону.

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