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На Сокальщині розшукали бабусю, яка чотири дні блукала у лісі

Наталя Дуляба

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Правоохоронці розшукали 85-річну мешканку Сокальського району, яка чотири дні поспіль блукала у лісі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Ще 1 серпня за допомогою до правоохоронців звернувся житель Прикарпаття і розповів, що його матір, 85-річна мешканка одного зі сіл Сокальського району, тривалий час не відповідає на телефонні дзвінки.

Поліцейські негайно прибули за вказаною адресою та встановили, що того дня літня жінка пішла з дому і не повернулась.

До пошуків пенсіонерки, які тривали чотири дні поспіль, залучили оперативників, кінологів, односельчан бабці, активістів, членів громадської організації ветеранів АТО.

«4 серпня літню жінку, здоровою та неушкодженою,  знайшли у лісі, за 7 км від місця проживання. Переконавшись, що бабця не потребує медичної допомоги, її доправили  додому», – йдеться у повідомленні.

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