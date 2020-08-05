Якої погоди чекати на Львівщині 6 серпня?

У четвер, 6 серпня, у Львові та області синоптики прогнозують до 30 градусів тепла, опадів не буде. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

Вночі температура повітря становитиме 12-17 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до максимальної позначки +30°C. Вітер східний, 5-10 м/с.

Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман.

Також на території Львівщини збережеться надзвичайна (V клас) та висока (IV клас) пожежна небезпека. Це означає, що на відкритих територіях із легкістю може спалахнути пожежа. Тому мешканців області закликають бути обережними із вогнем та не провокувати займань, особливо у лісах, лісосмугах і полях.

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