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Біля Львова під колесами авто загинув 68-річний чоловік

Ольга Денисяка

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Ввечері 4 серпня на трасі Київ-Чоп неподалік Винників водій автомобіля «Шкода Румстер» насмерть збив 68-річного пішохода. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівської області.

 

Аварія сталась 4 серпня о 23:10 год. на автодорозі «Київ-Чоп» неподалік Винників у Пустомитівському районі.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Шкода Румстер», 30-річний львів’янин, наїхав на 68-річного пішохода, який від отриманих травм помер на місці події.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого. Наразі проводиться досудове розслідування.

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