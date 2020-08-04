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В Яворові мікроавтобус насмерть збив пішохода

Наталя Дуляба

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В Яворові на вул. Привокзальній під колесами мікроавтобуса загинув 62-річний пішохід. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

 

Попередньо встановлено, що ДТП сталась в понеділок ввечері, 3 серпня, орієнтовно о 22:00 год. Водій мікроавтобуса «Фольксваген Крафтер», 56-річний мешканець Яворова, на вул. Привокзальній збив чоловіка.

Постраждалим пішоходом виявився 62-річний житель села Ціпівки Яворівського району. Від отриманих травм він помер на місці події.

Наразі всі деталі автопригоди встановлюються.

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