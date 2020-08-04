У Пустомитівському районі водій збив 4-річну дитину і втік

У понеділок ввечері, 3 серпня, у селі Хоросно Пустомитівського району сталась аварія, у якій постраждав 4-річний хлопчик. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Встановлено, що орієнтовно о 20:30 год. у селі Хоросно, що на Пустомитівщині, водій автомобіля «Форд Фокус», 42-річний стриянин, збив 4-річного місцевого жителя і втік із місця ДТП.

Внаслідок наїзду хлопчик отримав численні травми, зокрема закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, тупу травму грудної клітки, закритий перелом ключиці, а також забої обличчя і грудної клітки.

Дитину госпіталізували у дитячу клінічну лікарню м. Львова. У якому вона перебуває стані, поки що не відомо.

Наразі всі деталі автопригоди встановлюються.

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