ОСТАННІ НОВИНИ

У Пустомитівському районі водій збив 4-річну дитину і втік

Наталя Дуляба

|

У понеділок ввечері, 3 серпня, у селі Хоросно Пустомитівського району сталась аварія, у якій постраждав 4-річний хлопчик. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

 

Встановлено, що орієнтовно о 20:30 год. у селі Хоросно, що на Пустомитівщині, водій автомобіля «Форд Фокус», 42-річний стриянин, збив 4-річного місцевого жителя і втік із місця ДТП.

Внаслідок наїзду хлопчик отримав численні травми, зокрема закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, тупу травму грудної клітки, закритий перелом ключиці, а також забої обличчя і грудної клітки.

Дитину госпіталізували у дитячу клінічну лікарню м. Львова. У якому вона перебуває стані, поки що не відомо.

Наразі всі деталі автопригоди встановлюються.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Митрополичі сади: стежками Андрея Шептицького
Ольга ДЕНИСЯКА
Митрополичі сади: стежками Андрея Шептицького

Днями Львівщина відзначала 155 річницю від дня народження митрополита Андрея Шептицього. З цієї нагоди відбулась низка с...

Подорож у тропічний рай: як біля Львова вирощують банани, папаю та маракуйю
Вероніка РОЙ
Подорож у тропічний рай: як біля Львова вирощують банани, папаю та маракуйю

Ви, мабуть, переконані, що екзотичні фрукти, банани, лимони, гранати, лайм, ростуть десь далеко від України у теплих кра...

Стратегія успіху: як «АТБ» підкорює наш західний регіон
Ірина ВЕЛИЧКО
Стратегія успіху: як «АТБ» підкорює наш західний регіон

Минулого вікенду Україна відзначила День торгівлі – свято фахівців, від яких залежить комфорт, якість і безпека товарів....

Перший день роботи львівських дитсадків: що змінилось для дітей та батьків
Наталя ДУЛЯБА, Ольга ДЕНИСЯКА
Перший день роботи львівських дитсадків: що змінилось для дітей та батьків

Після чотирьох місяців вимушеного карантину через COVID-19 у Львові нарешті дозволили відкрити дитячі садки. До організа...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...