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Потяги зупинятимуться у «червоній зоні», але тільки для висадки пасажирів

Соломія Головіна

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Пасажирські потяги «Укрзалізниці» будуть зупинятись у червоній зоні для висадки пасажирів. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає Громадське радіо.

 

Він зауважив, коли потяг наближається до «червоної зони» і висадки – посадки пасажирів не буде, то потрібно попереджувати заздалегідь.

«Мені здається, треба було повідомити людей, як буде курсувати потяг заздалегідь. Наразі ми звернулись до уряду, щоб можна було висадку забезпечити, тому що тут питання у тому, щоб мобільність коронавірусу не розповсюджувалась, зрозуміло, що висадку зробити це не проблема. Людина може вийти з потягу , але назад уже не зайде і зрозуміло, що підсідати на зупинці у Тернополі вже не буде. Зараз ми підходимо до цієї логіки і я сподіваюсь, що завтра на уряді такі зміни до постанов зроблять», – каже Криклій.

Варто зауважити, що 3 серпня у Тернополі 85 пасажирів, які їхали з Херсона до Тернополя з дітьми, в тому числі, дітьми з інвалідністю, влаштували бунт через те, що зупинку потяга скасували.

Як повідомляв Львівський портал, із 3 серпня набув чинності поділ території України на чотири зони за рівнем поширення коронавірусного захворювання: червоної, помаранчевої, жовтої та зеленої. Детальніше про це читайте за посиланням.

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