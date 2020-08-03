У Великих Грибовичах рятувальники визволили корову, яка впала в меліоративний канал

У селі Великі Грибовичі на Жовківщині рятувальники визволили корову, яка впала в меліоративний канал. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

Інформація про нещасну тварину, яка потрапила у пастку надійшла і не могла самостійно вибратися надійшла рятувальникам 2 серпня о 23:17 год.

Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою рятувальної мотузки та пожежного рукава корову було витягнуто та передано власникам.

Тварина залишилась живою та не постраждала.

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Фото: ДСНС Львівщини