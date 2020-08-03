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У Львові засудили розбійника, який поцупив у пенсіонерки 10 000 доларів

Наталя Дуляба

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Суд призначив покарання розбійнику з Луганщини, який, представляючись поліцейським, викрав у пенсіонерки 10 000 доларів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Йдеться про інцидент, який стався у Львові цьогоріч напередодні Різдва. 5 січня до 73-річної львів’янки зателефонувала жінка, яка представилась її дочкою і повідомила, що потрапила у ДТП, тому попросила передати гроші правоохоронцю, щоб «врегулювати ситуацію».

Коли «поліцейський» прийшов у помешкання пенсіонерки, вона попросила пред’явити службове посвідчення. Втім зловмисник напав на жінку і відібрав у неї 10 000 доларів.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.187 (напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя) ККУ.

Нещодавно Франківський районний суд м. Львова визнав уродженця Луганщини винним та призначив йому покарання у вигляді 5 років 2 місяців позбавлення волі.

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