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У Львові перевіряють повідомлення про замінування судів

Ольга Денисяка

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У Львові правоохоронці перевіряють повідомлення про замінування приміщення Галицького районного суду. З приміщення, у якому знаходяться Галицький та Сихівський районні суди, а також Львівський окружний адміністративний суд, евакуювали близько 200 працівників. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Так, 3 серпня, о 14:20 год. у поліцію надійшло повідомлення від аноніма про те, що заміновано Галицький районний суд, який знаходиться на вулиці Чоловського у Львові.

На місці події працюють спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група Франківського відділу поліції, патрульні поліцейські та фахівці інших служб.

З приміщення, у якому знаходяться Галицький та Сихівський районні суди, а також Львівський окружний адміністративний суд евакуювали близько 200 працівників та відвідувачів. Правоохоронці обстежують будівлю та прилеглу територію.

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Фото: Нацполіція Львівщини

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