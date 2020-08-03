У Бродах під час пожежі в гаражі вщент згорів автомобіль

У місті Броди під час пожежі в гаражі згорів автомобіль та два велосипеди. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

Інформація про займання у дерев’яному гаражі надійшла рятувальникам 2 серпня о 20:24 год.

На момент прибуття вогнеборців до місця виклику дах гаража був повністю охоплений вогнем. Повністю погасити пожежу рятувальникам вдалося о 20:56 год.

Внаслідок пожежі вогонь знищив дах гаража на площі 24 кв м, автомобіль «Peugeot Expert», два велосипеди, речі домашнього вжитку на площі 2 кв м.

До ліквідації пожежі залучили 8 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки. Причини та обставини виникнення події наразі встановлюються.

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Фото: ДСНС Львівщини