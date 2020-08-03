ОСТАННІ НОВИНИ

У Бродах під час пожежі в гаражі вщент згорів автомобіль

Соломія Головіна

|

У місті Броди під час пожежі в гаражі згорів автомобіль та два велосипеди. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

 

Інформація про займання у дерев’яному гаражі надійшла рятувальникам 2 серпня о 20:24 год.

На момент прибуття вогнеборців до місця виклику дах гаража був повністю охоплений вогнем. Повністю погасити пожежу рятувальникам вдалося о 20:56 год.

 

Внаслідок пожежі вогонь знищив дах гаража на площі 24 кв м, автомобіль «Peugeot Expert», два велосипеди, речі домашнього вжитку на площі 2 кв м.

До ліквідації пожежі залучили 8 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки. Причини та обставини виникнення події наразі встановлюються.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ДСНС Львівщини

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Митрополичі сади: стежками Андрея Шептицького
Ольга ДЕНИСЯКА
Митрополичі сади: стежками Андрея Шептицького

Днями Львівщина відзначала 155 річницю від дня народження митрополита Андрея Шептицього. З цієї нагоди відбулась низка с...

Подорож у тропічний рай: як біля Львова вирощують банани, папаю та маракуйю
Вероніка РОЙ
Подорож у тропічний рай: як біля Львова вирощують банани, папаю та маракуйю

Ви, мабуть, переконані, що екзотичні фрукти, банани, лимони, гранати, лайм, ростуть десь далеко від України у теплих кра...

Стратегія успіху: як «АТБ» підкорює наш західний регіон
Ірина ВЕЛИЧКО
Стратегія успіху: як «АТБ» підкорює наш західний регіон

Минулого вікенду Україна відзначила День торгівлі – свято фахівців, від яких залежить комфорт, якість і безпека товарів....

Перший день роботи львівських дитсадків: що змінилось для дітей та батьків
Наталя ДУЛЯБА, Ольга ДЕНИСЯКА
Перший день роботи львівських дитсадків: що змінилось для дітей та батьків

Після чотирьох місяців вимушеного карантину через COVID-19 у Львові нарешті дозволили відкрити дитячі садки. До організа...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...