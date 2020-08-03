Серійному крадію зі Львова «світить» до 8 років тюрми

Правоохоронці затримали 39-річного львів’янина, який причетний щонайменше до 14 крадіжок. Тепер йому загрожує до восьми років за ґратами. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

У поліцію звернувся львів’янин, який заявив про викрадення скутера. Правоохоронці з’ясували, що до скоєння злочину причетний 39-річний місцевий мешканець, який вже був раніше судимий за крадіжки. Під час обшуку у помешканні й виявили поцуплений транспортний засіб.

Однак правоохоронці також встановили, що зловмисник причетний щонайменше ще до 14 крадіжок майна у громадян, зокрема, до незаконного заволодіння шістьма скутерами, крадіжок гаманців та мобільних телефонів.

Затриманому оголосили підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) та ч.2 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – до восьми років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Незабаром суд має обрати зловмиснику міру запобіжного заходу. Наразі триває слідство.

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