На Львівщині прогнозують спеку

У вівторок, 4 серпня, у Львові та області синоптики прогнозують сонячну погоду і до 31 градуса тепла. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

Вночі температура повітря становитиме 11-16 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до максимальної позначки +31°C. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Мінлива хмарність. Без опадів. У другі половині дня подекуди можливі короткочасні грози.

Також на території Львівщини збережеться надзвичайна та висока пожежна небезпека. Це означає, що на відкритих територіях із легкістю може спалахнути пожежа. Тому мешканців області закликають бути обережними із вогнем та не провокувати займань, особливо у лісах, лісосмугах і полях.

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