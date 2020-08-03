ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині прогнозують спеку

Наталя Дуляба

|

У вівторок, 4 серпня, у Львові та області синоптики прогнозують сонячну погоду і до 31 градуса тепла. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

 

Вночі температура повітря становитиме 11-16 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до максимальної позначки +31°C. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Мінлива хмарність. Без опадів. У другі половині дня подекуди можливі короткочасні грози.

Також на території Львівщини збережеться надзвичайна та висока пожежна небезпека. Це означає, що на відкритих територіях із легкістю може спалахнути пожежа. Тому мешканців області закликають бути обережними із вогнем та не провокувати займань, особливо у лісах, лісосмугах і полях.

(Натисніть на зображення для збільшення)

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Митрополичі сади: стежками Андрея Шептицького
Ольга ДЕНИСЯКА
Митрополичі сади: стежками Андрея Шептицького

Днями Львівщина відзначала 155 річницю від дня народження митрополита Андрея Шептицього. З цієї нагоди відбулась низка с...

Подорож у тропічний рай: як біля Львова вирощують банани, папаю та маракуйю
Вероніка РОЙ
Подорож у тропічний рай: як біля Львова вирощують банани, папаю та маракуйю

Ви, мабуть, переконані, що екзотичні фрукти, банани, лимони, гранати, лайм, ростуть десь далеко від України у теплих кра...

Стратегія успіху: як «АТБ» підкорює наш західний регіон
Ірина ВЕЛИЧКО
Стратегія успіху: як «АТБ» підкорює наш західний регіон

Минулого вікенду Україна відзначила День торгівлі – свято фахівців, від яких залежить комфорт, якість і безпека товарів....

Перший день роботи львівських дитсадків: що змінилось для дітей та батьків
Наталя ДУЛЯБА, Ольга ДЕНИСЯКА
Перший день роботи львівських дитсадків: що змінилось для дітей та батьків

Після чотирьох місяців вимушеного карантину через COVID-19 у Львові нарешті дозволили відкрити дитячі садки. До організа...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...