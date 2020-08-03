Аеропорт «Львів» відновив авіасполучення із Неаполем

Українська авіакомпанія SkyUp розпочала виконувати перельоти зі Львова до Неаполя. Також авіаперевізник анонсував рейси до Риму та Мілану. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міжнародного аеропорту «Львів».

«Польоти здійснюватимуть по понеділках та п’ятницях. Виліт зі Львова о 04.55, приліт до Неаполя о 07.20 хв. Виліт з Неаполя 8.20, приліт до Львова о 10.30», – йдеться у повідомленні львівського летовища.

За даними SkyUp, рейси зі Львова до Риму (Фіумічіно) стартують 30 серпня і відбуватимуться тричі на тиждень: вівторок, четвер та неділя. Водночас рейс зі Львова до Мілану (Бергамо) стартують із 4 вересня з частотою два рази у тиждень по понеділках та п’ятницях.

Як відомо, на сьогодні рейси зі Львова до Італії виконує авіакомпанія Ryanair.

Сполучення Львів – Болонья виконується по щопонеділка та п’ятниці.

Львів – Мілан (Беграмо) уже виконується по вівторках і суботах, а весною кількість рейсів зросте до чотирьох.

Львів – Рим (Фіумічіно) виконується по середах та неділях. Весною перевізник планує збільшити частотність вдвічі.

Львів – Барі стартує із 28 березня по середах та неділях.

Львів – Турин стартує із 28 березня щочетверга та неділі.

Львів – Неаполь від Ryanair стартує із 29 березня по понеділках та п’ятницях.

Львів – Венеція (Тревізо) стартує із 30 березня по вівторках та суботах.

Львів – Піза стартує із 30 березня щовівторка та суботи.

Львів – Палермо стартує також із 30 березня по вівторках та суботах.

Також на італійському напрямку зі Львова анонсував рейси й перевізник Wizz Air.

Львів – Мілан (Мальпенса) стартує із 14 серпня та виконуватиметься щопонеділка та п’ятниці.

Львів – Рим (Чампіно) стартує із 16 серпня щосереди та неділі.

Львів – Верона стартує із 29 березня щопонеділка та п’ятниці.

Львів – Катанія (Сицилія) стартує із 30 березня щовівторка та суботи.

Фото: Юрій Танчин