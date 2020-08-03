28 львівських спортсменів отримають премії від ЛОДА

28 львівських спортсменів із олімпійських видів спорту, які у II кварталі вибороли призові місця на змаганнях національного та міжнародного рівнів відзначать грошовими винагородами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Серед спортсменів, які отримають премії, – волейболісти клубу «Барком-кажани», які здобули першість у чемпіонаті України з волейболу серед чоловічих команд Суперліги сезону 2019-2020.

За успіхи також відзначать спортсменок гандбольного клубу «Галичанка», які стали переможницями чемпіонату України з гандболу серед жіночих команд Суперліги цього сезону.

Крім спортсменів, грошові винагороди отримають також і їхні тренери. Загалом на це скерують 204 000 грн.

Всі кошти виділяють відповідно до розпорядження голови ЛОДА.

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