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Від ускладнень коронавірусу на Львівщині помер ще один медик

Вероніка Рой

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На Львівщині від ускладнень коронавірусної інфекції помер керівник Центру первинної медико-санітарної допомоги Старосамбірського району Василь Савенко. Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак.

 

Пішов з життя Василь Савенко… Знову цей жахливий вірус забрав хорошу людину… Мені Василь запам’ятається дуже активною і працьовитою людиною. Він горів роботою і мав багато цікавих ідей. Він був керівником Старосамбірського ЦПМСД і дуже щиро прагнув зробити найкращою медицину для складного гірського району. Достойний чоловік і справжній лікар», – написала Ірина Микичак.

Пішов з життя Василь Савенко…Знову цей жахливий вірус забрав хорошу людину..Мені Василь запам'ятається дуже активною…

Posted by Iryna Mykychak on Saturday, August 1, 2020

Зазначимо, на Львівщині на коронавірус захворів 1281 медик. З них 819 фахівців вже одужали. Від ускладнень інфекції 8 медиків померли.

Нагадаємо, станом на ранок неділі, 2 серпня, на Львівщині лабораторно підтвердили 9783 випадків інфікуванням коронавірусом. За останню добу захворіло ще 112 людей.

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