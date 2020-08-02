Кравчук обіцяє не підписувати документи, які шкодитимуть Україні

Перший президент України та голова української делегації у Тристоронній контактній групі у Мінську Леонід Кравчук заявив, що ніколи не підпише документ, який би міг нашкодити Україні. Про це він сказав в ефірі одного з українських телеканалів, передає УП.

«Я буду говорити з ким завгодно, але я ніколи не підпишу документ, який нашкодить Україні. Ті ультрапатріоти, які мене критикують, що я з кимось говорю, уже підписали Мінські домовленості, де ми до сьогоднішнього дня не можемо зайняти точну позицію. Бо вони ж підписали, що спочатку вибори, а потім кордон, і що всі закони, які будуть прийматись Верховною Радою, погоджувати з «ДНР/ЛНР», — сказав Кравчук.

Леонід Кравчук вважає, що вирішити питання встановлення миру на Донбасі буде дуже складно без участі в цьому процесі Сполучених Штатів.

Як відомо, перший президент України Леонід Кравчук погодився очолити українську делегацію в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

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