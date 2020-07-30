Кравчук очолив українську делегацію в ТКГ

Перший президент України Леонід Кравчук погодився очолити українську делегацію в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Про це він сказав у відеозверненні, оприлюдненому Офісом президента.

«Я, природньо, думав над цим. Але коли я збагнув вже так безпосередньо, що відбувається там, на Донбасі, коли там наші молоді хлопці і дівчата вмирають, захищаючи землю. Проливають кров, денно і нічно захищають незалежність і суверенітет України. Я при всьому тому, що вже в своєму житті щось бачив, щось пройшов, можна було б і відпочивати, але час для відпочинку не настав. Я прийняв рішення. Якщо я зможу, а я хочу цього, щось зробити, щоб пришвидшити мир на Донбасі, я це буду робити до останнього подиху. Ось чому я і погодився», – сказав Кравчук.

Він зауважив, що «нормандська зустріч» відбулася саме через наполегливість, систему і політичну волю скликати четвірку.

Зазначимо, раніше українську делегацію у ТКГ очолював другий президент України. Та нещодавно він вирішив покинути ТКГ.

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