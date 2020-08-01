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У Львові надзвичайники врятували кота, що три дні просидів на дереві

Вероніка Рой

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У Львові рятувальники зняли з дерева кота, котрий там просидів три дні. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

Інформація про це випадок до рятувальників надійшла 31 липня 0 20:32. Надзвичайників повідомили, що на вул. Шафарика кіт три дні сидить на дереві, висота якого – 18 м, та не може самостійно спуститися.

До місця події виїхали рятувальники 29-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Львова. Надзвичайники за допомогою автодрабини зняли кота з дерева та передали власникам.

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Фото: ДСНС

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