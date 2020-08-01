У 30-річного мешканця Яворова вилучили наркотики та гранату

Під час санкціонованого обшуку у помешканні мешканця Яворова поліцейські вилучили наркотики та гранату з запалами. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

1 серпня під час санкціонованого обшуку у помешканні 30-річного жителя міста Яворів поліцейські виявили та вилучили синтетичну наркотичну речовину, так звані «солі», марихуану – усе в особливо великих розмірах. Також правоохоронці знайшли корпус гранати РГД-5 та запали до неї. Усе вилучене поліцейські скерували на експертне дослідження.

На місці події працює слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Яворівського відділу поліції. Проводяться першочергові слідчі дії, вирішується питання правової кваліфікації події.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: поліція