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У 30-річного мешканця Яворова вилучили наркотики та гранату

Вероніка Рой

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Під час санкціонованого обшуку у помешканні мешканця Яворова поліцейські вилучили наркотики та  гранату з запалами. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

1 серпня під час санкціонованого обшуку у помешканні 30-річного жителя міста Яворів поліцейські виявили та вилучили синтетичну наркотичну речовину, так звані «солі», марихуану – усе в особливо великих розмірах. Також правоохоронці знайшли корпус гранати РГД-5 та запали до неї. Усе вилучене поліцейські скерували на експертне дослідження.

На місці події працює слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Яворівського відділу поліції. Проводяться першочергові слідчі дії, вирішується питання правової кваліфікації події.

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Фото: поліція

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