На Жидачівщині з річки витягли тіло 82-річної бабусі

У п’ятницю, 31 липня, з річки Луг у Жидачівському районі поліцейські витягли тіло 82-річної жінки. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Інформація про цю подію до рятувальників надійшла близько 09:52. У річці Луг, що у м. Ходорів Жидачівського району, було виявлено тіло жінки.

Приїхавши на місце події, рятувальники за допомогою рятувальної мотузки тіло було витягнуто на берег і передано працівникам поліції. Як з’ясувалось, загибла 82-річна жінка є мешканкою м. Ходорів.

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Фото: ДСНС