На Львівщині через ДТП згоріли два мотоцикли

У п’ятницю, 31 липня, на трасі Меденичі-Пустомити сталася ДТП за участі трактора та двох мотоциклів. У результаті ДТП вщент згоріли обидва двоколісні. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

ДТП трапилася близько 22:38 поблизу села Колодруби Миколаївського району, на автодорозі Меденичі – Пустомити. Зокрема, зіткнулися трактор «Т-40» та мотоцикли: Suzuki і BMW. У результаті аварії виникла пожежа.

О 23:10 вогнеборці локалізували пожежу та о 23:12 повністю ліквідували. Внаслідок пожежі вогнем повністю знищено два мотоцикли. До ліквідації пожежі залучили четверо рятувальників та 1 одиницю спецтехніки.

Водії двоколісних віком 57 та 47 років отримали травми та були госпіталізовані в Дрогобицьку міську лікарню. Причини та обставини виникнення події наразі встановлюються.

Фото: ДСНС