Кравчук дав інтерв'ю російським пропагандистам і закликав Скабєєву слухатися Путіна

Новопризначений глава української делегації в Тристоронньої контактній групі перший президент України Леонід Кравчук дав інтерв’ю російській пропагандистці Ользі Скабєєвій. Про це пише Українська правда з посиланням на телеканал «Росія 1».

Ведуча зустріла Кравчука (в форматі відеозв’язку) питанням, як той «має намір домінувати на переговорах по Донбасу».

Експрезидент відповів: «Буду робити все, щоб ми чули один одного».

Кравчук сказав, що у нього «немає амбіцій і кар’єрних цілей, і в цьому році «виповнилося 64 роки, як він при владі», запитавши при цьому, скільки років Скабєєвій.

Політик сказав, що буде домагатися, щоб на Донбасі був мир, зазначивши, що «мир не може бути за рахунок одного або за рахунок інтересів іншого. Тільки рух назустріч один одному».

В процесі розмови і сперечань Скабєєва також сказала, що – вона не вважає Донбас Україною. Кравчук на це відповів: «Слухайте свого президента». Маючи на увазі, що Володимир Путін вважає, що «ДНР» і «ЛНР» – це Україна.

Щодо прямих переговорів з ватажками незаконних озброєних об’єднань ОРДЛО, до яких Україну схиляє Кремль, Кравчук зазначив: якщо це Україна, «нехай приїжджають до Києва домовлятися».

Загалом розмова тривала близько 20 хвилин і перетворювалася на суперечку.

Кравчук зазначив, що прийшов в ефір не для того, щоб ображати і вішати ярлики, закликавши до цього і Скабєєву. Він означив, що ні слова не сказав, що Росія бомбила Донбас. Скабєєва ж двічі повторила, що Україна «6 років винищувала населення Донбасу».

У підсумку він запросив кореспондентку російського пропагандистського каналу РФ в Україну, запевнивши, що зуміє її переконати.

«Приїжджайте в Київ, я вас запрошую. Я вас посаджу в красиве крісло, сяду в такому ж красивому кріслі навпроти. Поставимо перед собою монітор і ми будемо говорити з вами дві години. Я абсолютно впевнений, що ви зміните свою точку зору, незважаючи на спеціальну підготовку», – сказав Кравчук.

Скабєєва «подякувала» за запрошення але заявила, що в Києві «аж надто багато націоналістів», а ще, що вона в списку «Миротворця», і побоюється за своє життя. Після завершення зв’язку ведуча звинуватила Кравчука в лицемірстві.

Додамо, що Росія вже 6 років здійснює гібридну військову агресію проти України, не визнаючи цього.

Як відомо, перший президент України Леонід Кравчук погодився очолити українську делегацію в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

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Зображення: УП