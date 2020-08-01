Як в Академії сухопутних військ пройшов перший день вступної кампанії

У суботу, 1 серпня, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, які і інші ВНЗ України, розпочала вступну кампанію. Лише за один день до військового навчального закладу завітало близько чотирьох сотень абітурієнтів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Академії сухопутних військ.

Перед початком заключного етапу вступної кампанії до приймальної комісії Академії було подано майже 1900 комплектів документів. Але, як наголошують у військовому навчальному закладі, стати курсантами зможуть лише кращі з них.

«Велика кількість абітурієнтів, які претендують на навчання у нашому навчальному закладі, – яскраве свідчення того, що престижність та затребуваність професії захисника залишається високою. Тож, бажаю молодим людям подолати всі ці непрості випробування та здійснити свою мірю про вступ на навчання до нашого навчального закладу», – зазначає начальник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук.

Під час проходження вступних випробувань абітурієнти проходять медичний огляд, психологічний відбір та складають іспит з фізичної підготовки. За результатами випробувань, а також середнього балу свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти та результатів ЗНО, буде ухвалене рішення про зарахування кандидатів на навчання в Академії. При вступі також є система пільг для учасників бойових дій, сиріт та ще низки категорій. А ті, хто вступає з військ та ліцеїв і не проходив ЗНО, складають іспити з профілюючих дисциплін безпосередньо в Академії.

Які і в попередні роки, набір здійснюють за практично всіма військово-обліковими спеціальностями для Сухопутних військ ЗС України. Зокрема, в Академії готують майбутніх:

командирів механізованих й танкових підрозділів,

офіцерів-артилеристів;

військових інженерів;

фахівців морально-психологічного забезпечення тощо.

Також за близько десятьма спеціалізаціями здійснюється підготовка у Військовому коледжі сержантського складу, що функціонує при військовому виші. Варто зазначити, що на рівні із юнаками фактично на всі спеціальності набирають і дівчат.

Вже днями, після складання всіх вступних іспитів, найкращі вступники розпочнуть навчання в Академії. Спершу вони прийдуть курс первинної військово-професійної підготовки на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки вишу. А з першого вересня опановуватимуть військовий фах у пункті постійної дислокації та закріплюватимуть теорію практикою на полігоні.

Фото: Академія сухопутних військ