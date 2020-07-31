У ЗСУ зросла кількість хворих на COVID-19

Станом на ранок 31 липня в Збройних силах України 189 осіб хворіють на COVID-19. За останню добу виявлено 34 нових випадки. Про це у Facebook повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ, передає Львівський портал.

Станом на 10:00 год. 31 липня в Збройних Силах України на COVID-19 хворіє 189 осіб. За минулу добу зареєстровано 34 нових випадки.

«Всього за час пандемії одужало 616 осіб, летальних випадків – 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 538 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 57», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі в закладах охорони здоров’я перебуває 8 осіб (Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 3 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Південного регіону – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗСУ, 762 військовий госпіталь м.Біла Церква – 2 військовослужбовці, Чернігівська міська лікарня №2 – 1 працівник ЗСУ).

Як повідомляв Львівський портал, в Україні за минулу добу зафіксовано 1090 нових випадків коронавірусу. Ще 20 осіб померли від COVID-19.

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