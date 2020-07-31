У Львові вщент згорів дачний будинок

У Львові на вул. Брюховецька вщент згорів одноповерховий дачний будинок. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

Інформація про займання у будиночку надійшла рятувальникам 31 липня о 00:27 год.

На момент прибуття рятувальників будівля була охоплена вогнем. Не гаючи часу вогнеборці приступили до ліквідації загорання. Пожежу вдалося ліквідувати о 01:21 год. Вогнем знищено дачний будинок.

До ліквідації пожежі залучалось 8 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Причини та обставини події встановлюють правоохоронні органи.

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Фото: ДСНС Львівщини