У Львові п’яний скутерист потрапив у ДТП

30 липня у Львові п’яний скутерист в’їхав у автомобіль Volkswagen Caddy. Напередодні в соцмережах зявилось відео, як він небезпечно маневрував на дорозі. Під час перевірки у нього в крові виявили 2,87 проміле алкоголю, що в понад 10 разів перевищує норму. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Аварія сталась близько 16:00 год. на вулиці Тракт Глинянський. Як з’ясувалося, мешканець Городоцького району, керуючи скутером, в’їхав у автомобіль Volkswagen Caddy.

Поліцейські розповідають, що 25-річний скутерист мав очевидні ознаки сильного алкогольного сп’яніння. Перевірка на пристрої Drager показала результат 2,87 проміле.

«Майже одночасно із скоєною аварією в соцмережах опублікували відео, на якому як цей водій небезпечно маневрував на проїзній частині і ризикував своїм життям та безпекою інших учасників дорожнього руху», – зазначають у поліції.

Наслідки нетверезого керування Логічний результат: чоловік сів за кермо скутера будучи в дуже сильному сп'янінні і потрапив у ДТППатрульні вчора близько 16-ї години отримали виклик на вулицю Тракт Глинянський де трапилася ДТП за участю скутера та автомобіля Volkswagen Caddy.Як з'ясувалося, 25-річний мешканець Городоцького району, керуючи скутером не дотримався безпечної дистанції та в'їхав у раніше згаданий автомобіль.Винуватець мав очевидні ознаки сильного алкогольного сп'яніння. Перевірка на пристрої Drager показала результат 2,87 проміле.У чоловіка не було посвідчення водія відповідної категорії і за це він отримав постанову. Також, на нього склали протоколи: за ст.124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП та за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП.Майже одночасно із скоєною аварією в соцмережах опублікували відео як це водій маневрував на проїзній частині і ризикував своїм життям та безпекою інших учасників дорожнього руху.Тож ДТП виявилася логічним наслідком стану і поведінки водія на дорозі.Якщо у вас виникла підозра, що за кермом транспортного засобу перебуває нетверезий водій — одразу викликайте патрульних за номером 102. #ПорядокЦеТи #патрульнаполіція #lvivpolice Posted by Патрульна поліція Львівської області on Friday, July 31, 2020

У чоловіка не було посвідчення водія відповідної категорії і за це він отримав постанову. Також, на нього склали протоколи: за ст.124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП та за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП.

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Відео: Facebook/ Патрульна поліція Львівщини