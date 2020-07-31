Озеро на Панча реконструюють за 21 млн грн. Візуалізація

31 липня мешканцям презентували проєкт реконструкції озера на Панча, розроблений ЛКП «Інститут просторового розвитку». Він передбачає очищення озера, облаштування громадського простору, дитячого майданчика, мостика та відпочинкових зон. Загальна вартість проекту – 21 млн грн. Роботи планують розпочати вже наприкінці вересня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Так, на основі досліджень, роботи з експертами в галузях гідрології та екології, тісній співпраці з громадськими активістами та Шевченківською районною адміністрацією, проектом ЛКП «Інститут просторового розвитку» передбачено низку заходів для покращення геоекологічного стану водойми.

«Озера в місті є дуже важливими, тому ми плануємо влаштувати водойму, яка буде мати природній вигляд, але складатиметься з двох частин, буде система аерації. Наповнення буде штучним, берег буде з бетону. Також буде дві водойми на різних рівнях, під мостиком буде водоспад. Мостик переробимо з очерету. Будуть відпочинкові зони з лавками, з лежаками, а також локальні зони з вуличними кріслами. Дитячий майданчик буде у стилі підводного світу, будуть лазанки-водорості, кораблик для дітей, оглядова тераса», – зазначила начальниця архітектурно-проектного відділу ЛКП «Інститут просторового розвитку» Христина Чорноус.

Підживлення озера будуть робити штучне, оскільки наразі не знайдено природного джерела живлення водойми. Відомо, що мешканці неодноразово подавали проєкт на конкурс Громадського бюджету, однак необхідну кількість голосів він набрав лише минулого року. Авторкою проєкту є львів’янка Наталія Процак.

ЛКП «Інститут просторового розвитку» планує передати проєкт на експертизу вже наступного тижня, далі – оголошуватимуть тендер. Початок робіт планується на кінець вересня.

«Ми б хотіли зробити плесо, очищення берегів і вже наступного року вже проводити оздоблювальні роботи. Ми тут вже визначили альтернативне наповнення – будемо будувати скважину і звідти наповнювати це озерце», – зазначила голова Шевченківської РА Надія Банах.

Фото: ЛМР