Із початку року на Львівщині сталося 2765 пожеж в екосистемах

На Львівщині з початку року виникло 2 765 пожеж в екосистемах із загальною площею 912 028 га. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.
Отож, мешканців Львівщини закликають дотримуватися правил пожежної безпеки та не провокувати пожеж в природних екосистемах.
Головне Управління ДСНС України у Львівській області вкотре нагадує громадянам прості правила безпеки, яких слід дотримуватися, щоб не допустити виникнення пожежі в екосистемах:
- не залишайте непогашеними багаття в лісі;
- не кидайте не загашені сірники і недопалки на суху траву;
- не випалюйте сміття на присадибних ділянках;
- не розводьте відкритий вогонь поруч з господарськими будівлями;
- слідкуйте, щоб діти не гралися з вогнем;
- пояснюйте друзям і знайомим, що їхня необережність може стати причиною пожежі.
Якщо ж ви помітили пожежу, зателефонуйте до Служби порятунку за номером «101».
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Соломія Головіна