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Із початку року на Львівщині сталося 2765 пожеж в екосистемах

Соломія Головіна

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На Львівщині з початку року виникло 2 765 пожеж в екосистемах із загальною площею 912 028 га. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

 

Отож, мешканців Львівщини закликають дотримуватися правил пожежної безпеки та не провокувати пожеж в природних екосистемах.

Головне Управління ДСНС України у Львівській області вкотре нагадує громадянам прості правила безпеки, яких слід дотримуватися, щоб не допустити виникнення пожежі в екосистемах:

  • не залишайте непогашеними багаття в лісі;
  • не кидайте не загашені сірники і недопалки на суху траву;
  • не випалюйте сміття на присадибних ділянках;
  • не розводьте відкритий вогонь поруч з господарськими будівлями;
  • слідкуйте, щоб діти не гралися з вогнем;
  • пояснюйте друзям і знайомим, що їхня необережність може стати причиною пожежі.

Якщо ж ви помітили пожежу, зателефонуйте до Служби порятунку за номером «101».

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