Бережімо ліс від пожеж. Мешканців Львівщини закликають дотримуватись правил безпеки під час відпочинку

Мешканців Львівщини закликають дотримуватися правил пожежної безпеки під час відпочинку лісі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівського обласного управління лісового та мисливського господарств.

У зв’язку із значним потеплінням і відсутністю на найближчі вихідні дні опадів, що сприятиме підвищенню пожежної небезпеки в лісах, мешканців Львівщини закликають бути обережними з вогнем у межах будь-якої природної території: не розводити багаття у недозволеному місці, не дозволяти дітям гратися з вогнем.

Так, з початку року рейдовими бригадами лісогосподарських підприємств управління складено 12 протоколів на порушників вимог пожежної безпеки в лісах.

Якщо ж пожежа розгорілася, і ви не можете загасити її самотужки? якнайшвидше зателефонуйте до служби порятунку за телефоном «101» чи повідомте лісову охорону (тел.297-61-21) або органи місцевого самоврядування.

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