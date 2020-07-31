12 проєктів зі Львівщини отримали 2 млн грн грантових коштів. Перелік

На конкурсі ініціатив місцевих карпатських громад від асоціації «Єврорегіон Карпати – Україна» відібрали 12 проєктів з Львівщини, які отримають грантове фінансування. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

На втілення в життя 12 проєктів на Львівщині виділили 2 млн грн. Більшу частину вартості кожного проєкту покриває грант, а власний внесок переможців має становити близько 20% від заявленої суми.

Загалом конкурсна рада відібрала 39 проєктів, які разом отримають фінансування понад 7 мільйонів гривень гранту. З них 12 – з Львівщини, 12 – із Закарпатської області, 13 – з Івано-Франківської області і два – з Чернівецької області.

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Переможці конкурсу повинні популяризувати історико-культурну та природну спадщину, реалізувати безпекові і післяпандемічні проєкти.

Серед конкурсних заявок, які подані були з Львівщини, перемогу здобула і заявка регіонального ландшафтного парку «Верхньодністровські Бескиди» з проєктом «Розвиток туристичної інфраструктури в межах регіонального ландшафтного парку «Верхньодністровські Бескиди» з кошторисом 37880,0 грн. Це означає, що на найвищу гору Старосамбірщини Магуру-Лімнянську буде прокладено туристичний маршрут зі сторони Грозьова.

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