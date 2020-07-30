ЗНО на 200 балів склали вдвічі більше учасників, ніж торік

У 2020 році зовнішнє незалежне оцінювання на 200 балів склали 447 абітурієнтів, що на 63% більше, ніж минулоріч. Про це інформує пресслужба Міністерства освіти і науки України.

Найбільше «відмінників» із математики – 142 особи. На другому місці – англійська мова, яку на 200 балів склали 84 абітурієнти. Кількість учасників, які отримали найвищий бал з фізики, – 60, а минулоріч їх було лише 4. Загалом 200 балів на ЗНО одержали 447 абітурієнтів – це на 63% більше, ніж торік.

«Крім того, один з учасників – учень звичайної сільської школи – набрав рекордну кількість балів із чотирьох предметів: українська мова і література – 200 балів, математика – 200 балів, англійська мова – 199 балів, фізика – 196 балів», — зазначив Сергій Шкарлет.

Зазначимо, що додаткова сесія ЗНО стартувала 24 липня і триватиме до 10 серпня. Вступна кампанія до вищих навчальних закладів розпочнеться з 1 серпня. Електронні заяви на вступ до університетів можна буде подавати до 22 серпня.

Як повідомляв Львівський портал, у Львові вже 40 випускників, котрі на ЗНО отримали 200 балів. З них – 26 отримали 200 балів, ще семеро – 400.

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