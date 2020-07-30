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Замки «Золотої підкови Львівщини» показали з висоти пташиного польоту

Наталя Дуляба

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Чотири замки, відомі як «Золота підкова Львівщини», а також фортецю Тустань показали з висоти пташиного польоту. Про це повідомляє Львівський портал.

На відеоролику, знятому із дрона, можна побачити чотири відомі на Львівщині замки: Олеський, Підгорецький, Золочівський і Свірзький. Також із висоти пташиного польоту показали й місто-фортецю Тустань, що у Сколівському районі.

Відео про архітектурні пам’ятки Львівської області зняли небайдужі мешканці Волині, які, показуючи цікаві та унікальні місця України, хочуть популяризувати внутрішній туризм.

Нагадаємо, після карантину низка музеїв, в тому числі й популярні замки на Львівщині, відкрилися на початку червня.

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Відео: студія «Небо.Луцьк»

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