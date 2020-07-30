В центрі Львова «ГАЗель» не проскочила через болард. Є травмований

У середу, 29 липня, фургон «ГАЗель» врізався у болард на вул. Беринди, що в центрі Львова. Внаслідок зіткнення постраждав 41-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

ДТП сталась орієнтовно о 12:30 год. Встановлено, що водій «ГАЗелі», 43-річний мешканець Пустомитівщини, наїхав на болард, що облаштований на вул. Беринди.

Сам водій не постраждав, однак травмувався пасажир, 41-річний львів’янин. Його забрали в лікарню.

Також через аварію більше ніж на годину зупинились трамваї, що курсують вул. Беринди.

**Автомобіль Газель вдарив болард **на виїзді з площі Катедральної на вул.БериндиЧерез ДТП змінено маршрут трамваю №1 і №2. (**ОНОВЛЕНО** станом на 11:45 рух елетротранспорту відновлено за звичним маршрутом)Камера Управління безпеки містаЮрій Діль – Безпечне Місто Posted by Адміністратор 1580_Львів on Wednesday, July 29, 2020

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Санкція статті передбачає покарання – штраф від 3000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Наразі триває слідство.

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