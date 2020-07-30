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У Винниках відкрили ЦНАП

Вероніка Рой

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У Винниках на вулиці Галицькій, 12 відкрили Центр надання адміністративних послуг, аби місцеві мешканці могли отримати необхідні послуги «на місці». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Будівлю повністю відремонтували й обладнали, встановили меблі й обладнання. Вже відремонтували дах будівлі й зараз завершують ремонт фасаду. Загальна вартість облаштування ЦНАП у Винниках становить понад 7 млн грн. Також ще близько 5 млн грн скерували на ремонт даху та фасаду.

У новому ЦНАПі у Винниках відтепер зможуть обслуговувати тут 300−350 мешканців протягом робочого дня

«Тут передбачено повний спектр надання адміністративних послуг: подати звернення, записатись на прийом до посадовця, подати заяву на отримання адміністративної послуги та отримати її результат, оформити паспорт, реєстрація бізнесу, нерухомості, земельні питання, різні витяги. Також тут доступна послуга обміну посвідчення водія і реєстрація нових транспортних засобів (автомобіля, мопеда, мотоцикла, причепа). Особливу увагу приділено соціального напрямку, адже до прийому громадян залученні фахівці соціального захисту та пенсійного фонду. Тому питання субсидій, отримання довідок пенсійного фонду – тепер не проблема: це можна отримати тут, у ЦНАП, і не потрібно нікуди їхати», – директорка департаменту адміністративних послуг Львівської міської ради Валентина Бартошик.

Офіс поділений на функціональні зали: рецепція («Інформаційна довідка»), де можна отримати бланк заяви, інформаційну картку адміністративної послуги з переліком документів, зареєструватись в електронній системі керування чергою; зала очікування та написання заяв; дитячий куточок; операційна зала, зона вільного доступу до інтернету. Керування потоком клієнтів здійснюватиметься за допомогою електронної системи керування чергою, доступом до інтернету, wi-fi, є можливість оплати послуг «на місці».

Роботу нового територіально підрозділу ЦНАП у Винниках забезпечуватимуть 10 адміністраторів.

Фото: ЛМР

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