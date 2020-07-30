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На Львівщині відбулась ротація контингенту Збройних Сил США

Андрій Котенський

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У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки відбулась урочиста церемонія зміни ротації підрозділів Збройних Сил США, які брали участь в підготовці Збройних Сил України в рамках Об’єднаної багатонаціональної тренувальної групи – Україна (JMTG-U). Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

 

Участь у заході, окрім американських військовослужбовців, взяли й керівництво Національної академії та МЦМБ, а також представники інших армій країн-партнерів.

Звертаючись до американських військових, генерал-лейтенант Павло Ткачук, щиро подякував полковнику Джону Оуклі та його підлеглим за професіоналізм та гарну роботу з підготовки підрозділів Збройних Сил України. Також він привітав нового керівника JMTG-U полковника Клейтона Кутамаєра та всю бойову групу 33-ї піхотної бригади Національної гвардії штату Іллінойс.

«Переконаний, що завдання, які визначені перед іноземними інструкторами і надалі будуть виконані з високим професіоналізмом і якістю!», – зазначив Павло Ткачук

Згодом він вручив американським воїнам відзнаки Міністра оборони України, Головнокомандувача ЗС України, Командувача Сухопутних військ ЗС України, а також начальника Національної академії.

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