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Кучма покинув ТКГ щодо Донбасу

Вероніка Рой

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Другий президент України Леонід Кучма йде Тристоронній контактній групі (ТКГ). Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

 

Зеленський відзначив, що робота Леоніда Кучми в Мінському процесі була надзвичайно важливою та водночас складною. За його словами, Кучма сами вирішив припинити участь в діяльності ТКГ.

«Дякую за всі зусилля, яких ви доклали для розблокування Мінського процесу задля досягнення миру. Ваш досвід був надважливим і надзвичайно потрібним. Завжди готовий почути вашу пораду в майбутньому», – сказав Володимир Зеленський під час зустрічі з Леонідом Кучмою, яка відбулася 28 липня.

Своєю чергою, Леонід Кучма зазначив, що за останній рік робота ТКГ була відновлена та значно просунулася. Він додав, що надалі у разі потреби готовий ділитися досвідом і надавати консультації щодо кроків на шляху до встановлення миру.

Нагадаємо, Президент України в 1994-2005 роках Леонід Кучма вдруге став на чолі української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі 3 червня 2019 року.

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