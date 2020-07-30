Бойовикам «ДНР» Україна перераховувала соцвиплати

Контррозвідка викрила групу осіб, які оформляли бойовикам так званої «ДНР» українські паспорти та документи для отримання соцвиплат. Про це Львівському порталу повідомили у Службі безпеки України.

Завдяки злочинній групі бойовики так званої «ДНР» отримували соціальні виплати із держбюджету України.

Попередньо встановлено, що зловмисники за гроші оформляли мешканцям тимчасово окупованої території Донеччини паспорти громадян України, а також документи на призначення соціальних виплат. Вони особисто отримували документи та переправляли їх через лінію розмежування.

Серед замовників таких «послуг» – представники незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР».

Трьох учасників угруповання силовики затримали 29 липня у Бахмуті, що на Донеччині. Серед зловмисників – працівник державного банку.

Під час обшуків правоохоронці виявили і вилучили готівку, банківські картки і документи, які були підставою для отримання грошей в українських банківських установах, у тому числі для осіб, причетних до діяльності незаконних збройних формувань.

Також знайдено й інші докази, які підтверджують, що до налагодження соцвиплат із держбюджету причетні бойовики.

Трьом затриманим вже оголосили підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України.

Наразі триває слідство, правоохоронці встановлюють осіб, причетних до налагодження незаконної схеми.

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