У Львові двадцять жінок з вадами зору змагаються за звання «Галицька пані»

Цьогоріч у Львові конкурс краси, талантів та креативності «Галицька пані» вирішили проводити онлайн. Наразі триває голосування за претенденток. За звання панянки змагаються 20 учасниць із вадами зору. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Конкурс організувала Львівська обласна організація Всеукраїнської організації осіб з інвалідністю «Українське товариство сліпих», за фінансової підтримки управління соціального захисту ЛМР. Голосування за претенденток триває до 10 серпня.

«У нас знову конкурс, але цього разу – онлайн. Конкурс у такому форматі наша організація проводить вперше, тому дуже сподіваємося на підтримку і розуміння. Участь у конкурсі беруть 20 членкинь нашої організації. Учасниці змагаються у двох вікових групах: 35+ та 55+. Прошу підтримки і голосування. Усі учасниці дивовижно прекрасні, кожна по-своєму талановита: переглянувши відео, ви в цьому переконаєтесь. Ваші лайки, які ви поставите до 10 серпня 2020 року, як і підсумки журі, будуть визначати переможниць», – повідомила керівниця Львівського осередку УТОС Любов Кукуруза.

Переглянути відео кожної з претенденток та проголосувати, поставивши «вподобайку», можна на сторінці у Facebook: https://www.facebook.com/lvutos.

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