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Для руху транспорту відкрили частину вулиці Курмановича

Соломія Головіна

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У Львові завершили капітальний ремонт вул. Курмановича на ділянці від вул. Пꞌясецького до вул. Данила Апостола – її відкрито для руху транспорту. Натомість ділянку від вул. Курмановича, 9 до вул. Рудненської, 3 буде перекрито для проїзду до 1 жовтня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Обꞌїзд відбуватиметься відповідно до затвердженої тимчасової схеми організації дорожнього руху.

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Нагадаємо, капітальний ремонт вул. Курмановича проводить ТзОВ «Онур» на замовлення ЛКП «Львівавтодор». Загальна вартість ремонтних робіт – 113,9 млн грн.

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