В Україні зафіксовано понад 1,8 мільйона хворих на гепатити В і С

Кількість інфікованих гепатитом С в Україні оцінюється у 1 300 000 людей, а гепатитом В – у понад 500 000 людей. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі громадського здоров’я МОЗ.

У ЦГЗ наголошують, що вірусні гепатити В і С становлять серйозну загрозу громадському здоров’ю. Близько 80% випадків цирозу та гепатоцелюлярної карциноми викликані саме вірусними гепатитами. Вчасне діагностування вірусних гепатитів є надзвичайно важливим, оскільки завдяки розпочатому лікуванню можна попередити розвиток захворювань і серйозні ураження печінки.

«Вірусний гепатит С виліковний у 95% випадків. Лікування триває від 12 до 24 тижнів. Вірусний гепатит В потребує пожиттєвого лікування. Однак завдяки вчасному та регулярному прийомі лікарських засобів, розвиток хвороби можна значно стримати. Лікування від вірусних гепатитів В та С можна отримати за кошти державного бюджету», – йдеться в повідомленні центру.

З картою закладів охорони здоров’я, які надають послуги із діагностики та лікування вірусних гепатитів можна ознайомитись за посиланням.

Попередити вірусний гепатит В можна завдяки триразовій вакцинації. Щеплення новонароджених проти гепатиту В запобігає розвитку інфекції у дитини і є єдиним надійним захистом від цього захворювання. В Україні вакцинація від гепатиту В для дітей є безкоштовною.

В Україні вакцинація дітей від гепатиту В передбачена з 2002 року. Тому люди до 2002 року народження здебільшого не мають захисту від хвороби, однак імунізуватися від гепатиту В можна і в дорослому віці.

У листопаді 2019-го Україна приєдналася до Глобальної стратегії з елімінації вірусних гепатитів B та С. Наша країна ухвалила Державну стратегію протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам до 2030 року.

Цілями Державної стратегії у частині вірусних гепатитів до 2030 року є:

попередження 90% нових випадків вірусних гепатитів;

діагностування 90% людей, які хворіють на вірусні гепатити та не знають про свою хворобу;

лікування 90% хворих (для людей із вірусним гепатитом С — це передбачає повне одужання від хвороби, а для людей із гепатитом В — контроль над розвитком захворювання та попередження ураження печінки).

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Фото: ЦГЗ