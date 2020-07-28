У Львові запустять два нові трамвайні маршрути

У Львові планують сполучити трамвайною колією вул. Замарстинівську з вул. Мазепи, а також вул. Миколайчука з лікарнею швидкої допомоги. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Мер міста Андрій Садовий розповів, що у Львові запустять дві трамвайні лінії: на Топольну та на Мазепи.

«Зараз проєктуємо Замарстинівську з трамвайною колією до Мазепи – попередньо розворотне кільце буде біля ТЦ «Спартак». Друга лінія – від Миколайчука до лікарні швидкої допомоги, і там плануємо зробити розворотне кільце. Фактично, це кардинально змінить логістику транспорту – наприклад, із Сихова на Топольну», – повідомив Андрій Садовий.

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