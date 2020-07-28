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У Болгарію українців пускатимуть за наявності негативного ПЛР-тесту

Вероніка Рой

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Громадяни України з 30 липня можуть в’їжджати до Болгарії за умови наявності негативного тесту на коронавірус, зробленого не пізніше ніж за 72 години до прибуття. Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров’я Болгарії, передає Укрінформ.

 

«Із 28 липня громадяни Північної Македонії, Сербії, Албанії, Косова, Боснії та Герцеговини, Чорногорії, Молдови, Ізраїлю та Кувейту можуть в’їхати в Болгарію з негативним ПЛР-тестом, проведеним за останні 72 години. Для громадян України вимога пред’явити негативний ПЛР-тест діє з 30 липня», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в’їзд з негативним ПЛР-тестом дозволений громадянам інших третіх країн, які їдуть із певних причин: діяльність сезонних сільськогосподарських робітників та робітників у сфері туризму, подорожі з навчальною метою, мандрівники з гуманітарних міркувань і торговельна, економічна та інвестиційна діяльність.

При цьому, ПЛР-тест не потрібен особам, які прибувають до Болгарії з країн-членів ЄС, Великої Британії, країн Шенгену, а також з Алжиру, Австралії, Канади, Грузії, Японії, Марокко, Нової Зеландії, Руанди, Республіки Корея, Таїланду, Тунісу, Уругваю.

Як повідомляв Львівський портал, для України свої кордони вже відкрили 39 країн світу. З їх переліком можна ознайомитися тут.

Зазначимо в Україні є інтерактивна мапа, де можна перевірити умови в’їзду чи транзитного проїзду.

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