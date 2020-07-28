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Посадовця «Львівоблавтодору» затримали на хабарі

Наталя Дуляба

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Правоохоронці викрили посадовця «Львівського облавтодору» на отриманні 17 000 грн хабара. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

«За версією слідства, 55-річний посадовець вимагав у місцевого підприємця гроші як «додаткову» плату до офіційної за використання транспорту філії. Ідеться про перевезення піщано-глиняної суміші на земельну ділянку, яку орендує заявник», – йдеться у повідомленні.

Посадовця затримали у понеділок, 27 липня, біля кафе у Львові, де він зустрічався із постраждалим.

Як додали Львівському порталу у Нацполіції Львівщини, хабар чиновник вимагав в іноземця за надання йому в оренду вантажних автомобілів та екскаватора.

Такі дії кваліфікували за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

За вчинене чиновнику загрожує від 5 до 10 років ув’язнення з трирічним із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскацією майна.

Наразі прокурори готують підозру та клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу та відсторонення від посади.

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